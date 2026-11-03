ENAG ekimde aylık enflasyonu yüzde 2,68, yıllık enflasyonu yüzde 45,12 açıkladı

ENAG ekimde aylık enflasyonu yüzde 2,68, yıllık enflasyonu yüzde 45,12 açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ENAG'ın açıkladığı ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre aylık enflasyon bir önceki döneme kıyasla yüzde 2,68 arttı. Aynı verilere göre yıllık enflasyon artışı ise yüzde 45,12 oldu.
(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayında enflasyonun yüzde 2,68 oranında arttığını açıkladı.
ENAG, Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, enflasyon ekim ayında bir önceki döneme göre yüzde 2,68 oranında arttı. ENAG'a göre, yıllık enflasyon artışı ise yüzde 45,12 oldu.
Kaynak: ANKA
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