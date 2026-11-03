ENAG ekimde aylık enflasyonu yüzde 2,68, yıllık enflasyonu yüzde 45,12 açıkladı

(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayında enflasyonun yüzde 2,68 oranında arttığını açıkladı.

ENAG, Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, enflasyon ekim ayında bir önceki döneme göre yüzde 2,68 oranında arttı. ENAG'a göre, yıllık enflasyon artışı ise yüzde 45,12 oldu.