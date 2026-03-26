Endometriozis: Tanı ve Etkileri

26.03.2026 11:29
Prof. Dr. Bozdağ, endometriozisin kadında yaygın bir sorun olduğunu ve tanı sürecinin önemini vurguladı.

Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Vakfı (TFRM) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, halk arasında "çikolata kisti" olarak bilinen endometriozisin her 10 kadından birini etkilediğini, belirtilerinin farklı hastalıklarla karışabilmesi nedeniyle tanının gecikebildiğini belirtti.

Prof. Dr. Bozdağ, AA muhabirine, şiddetli adet sancısı, kronik pelvik ağrı ve kısırlığa kadar uzanan önemli sağlık sorunlarına yol açabilen kronik bir hastalık olarak nitelendirilen endometriozise ilişkin bilgi verdi.

Endometriozisin belirtilerinin farklı hastalıklarla karışabilmesi nedeniyle tanısının gecikebildiğini vurgulayan Bozdağ, bu sürecin dünya genelinde 7-10 yıl sürdüğünü söyledi.

Hastalığın sessiz ilerlemesinin en önemli nedenlerinden birinin toplumsal algı olduğuna dikkati çeken Bozdağ, şiddetli adet ağrısının çoğu zaman kabul edildiğini kaydetti.

Günlük yaşamı etkileyen, iş veya okul devamsızlığına yol açan ağrıların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "Şiddetli adet ağrısı kader değildir, bir hastalığın habercisi olabilir." dedi.

Bozdağ, endometriozisin fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik etkilerinin de bulunduğunu belirterek, kronik ağrı ve belirsizliğin kadınların yaşam kalitesini düşürdüğünü, özgüven ve beden algısını olumsuz etkileyebildiğini anlattı.

Endometriozisin doğurganlık üzerinde de etkili olabileceğine işaret eden Bozdağ, bazı kadınların gebelikte zorluk yaşayabildiğini ancak bu durumun her hasta için geçerli olmadığını, uygun tedavi ve takiple birçok kadının sağlıklı gebelik elde edebildiğini dile getirdi.

"Yapay zeka devrim olabilir"

Prof. Dr. Bozdağ, endometriozisin tanı sürecinde teknolojilerin umut verici olduğunu, yapay zeka destekli görüntüleme sistemlerinin tanıda devrim yaratabileceğini vurguladı.

Endometriozisin çoğu zaman geç fark edilen, belirtileri başka hastalıklarla karışabilen ve tanısının yıllarca gecikebilen bir kadın sağlığı sorunu olduğunu belirten Bozdağ, "Tanı sürecinde uzman değerlendirmesi çok önemlidir. Görüntülerdeki küçük, silik ya da gözden kaçabilecek bulgular her zaman kolay fark edilmeyebilir." dedi.

Bozdağ, yapay zekanın tam da bu noktada önemli fark yaratabileceğine işaret ederek, bu sistemlerin MR ve ultrason gibi görüntülemelerde insan gözünün atlayabileceği ince işaretleri daha hızlı ve daha sistematik biçimde analiz edebileceğini kaydetti.

Yapay zekanın tek başına tanı koyan bir sistem olmadığının altını çizen Bozdağ, en doğru yaklaşımın bu teknolojiyi hekim uzmanlığını güçlendiren bir araç olarak kullanmak olduğunu söyledi.

Bozdağ, her 10 kadından birini etkileyen endometriozisin tek nedene bağlı olarak ortaya çıkmadığını, bağışıklık, sistemik, genetik yatkınlık, hormonal yapı ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığını aktardı.

Hastalığın bazı vakalarda bağırsak, mesane ve nadiren farklı organları da etkileyebildiğini dile getiren Bozdağ, bu durumun hastalığın çok yönlü yapısını ortaya koyduğunu, tanı ile tedavide multidisipliner yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
