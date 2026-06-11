Endonezya, Afrika'dan Petrol Tedarik Ediyor - Son Dakika
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Endonezya, Afrika'dan Petrol Tedarik Ediyor

11.06.2026 21:18
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Endonezya, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle Afrika'dan petrol tedarik etmeye yöneldi.

Endonezya'nın, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan aksamalar nedeniyle Afrika ülkelerinden petrol tedarik etmeye çalıştığı bildirildi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arif Havas Oegroseno konuya ilişkin açıklama yaptı.

Oegroseno, Endonezya'nın Hürmüz Boğazı üzerinden geçen deniz taşımacılığı rotalarına bağımlı olmayan bölgelerden petrol tedarik etmeye çalıştığını söyledi.

Afrika kıtasından yapılan sevkiyatların Hürmüz Boğazı'ndan geçmemesi nedeniyle Endonezya için uygun bir alternatif petrol kaynağı haline geldiğini belirten Oegroseno, Cezayir, Nijerya ve Angola gibi birçok Afrika ülkesiyle işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Oegroseno, petrol ve doğal gaz potansiyeli olan birçok ülkeyi inceledikleri ve Latin Amerika'da neredeyse tüm ülkelerin böyle bir potansiyele sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya, Afrika'dan Petrol Tedarik Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selami Asci Selami Asci:
    petrol petrol diye her şey petrol oluyor da başka çare yok mu ya hep aynı konuyu konuşuyoruz hep aynı çıkmazın içinde dönüyoruz enerji için ne yapacağız diye sorun sorsa yapacak kimse yok bunu da Africa'dan getir bunu da Latin Amerika'dan yönetiyorlar ama asıl sorunun çözüşünde ilerleme yok 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Nur Oner Ayşe Nur Oner:
    Afrika'dan petrol diyince aklıma geliyor da bu tedarik süreci ne kadar güvenilir oluyor hani söyledikleri kadarını ters düşünemez miyiz 0 0 Yanıtla
  • Sezgi Gider Sezgi Gider:
    bu da neler oluyor valla insan ülkesinin petrolünü güvenli şekilde temin etmek için bu kadar uzaklara gitmek zorunda mı kalıyor saygımız kalmadı artık 0 0 Yanıtla
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