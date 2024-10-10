Endonezya, ASEAN Zirvesi\'nde Gazze\'yi Gündeme Taşıyacak

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Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Ankara Komitesi Başkanı Achmad Rizal Purnama, Laos'ta devam eden ASEAN 2024 Liderler Zirvesi'nde, ülkesinin Gazze ve Lübnan'ı gündeme taşıyacağını bildirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un başkenti Viyentiyan, dün başlayıp yarın sona erecek ASEAN 2024 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirvede, başta ekonomi ve güvenlik olmak üzere, geniş yelpazede hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisi hedefleniyor.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi ve ASEAN Ankara Komitesi Başkanı Purnama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgesel ve küresel zorluklar karşısında Birlik liderlerini buluşturacak zirvenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Zirveye "ASEAN topluluk inşasının güçlendirilmesi ve ASEAN kapasitesinin gösterilmesi" amacıyla önem verdiklerini kaydeden Purnama, Birlik ülkelerinin, zirveye davet edilen "diğer büyük güç ülkelerinin temsilcileriyle" müzakere ve diplomasi fırsatı bulacağını bildirdi.

Birliğin, bölgesel konuların ele alınmasında "uyumluluğu ve çevikliğini sürdürdüğünü" vurgulayan Purnama, zirve kapsamında 80'den fazla sonuç belgesinin kayda geçirilmesini beklediklerini kaydetti.

Ülkesi Endonezya'nın, zirvede gündeme getireceği konulara değinen Purnama, ASEAN'ın sorunlarını kendi içinde ele alma kapasitesi ile ASEAN topluluğu oluşturma çabasının güçlendirilmesine odaklanacaklarını aktardı.

2045 vizyonu

"ASEAN Topluluğu 2045" vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik stratejik plan oluşturma çabalarına da değinen Purnama, "Endonezya, günümüzde bölgemizin çok yönlü zorluklarla başa çıkılmasında ASEAN'ın önemini vurgulayacak." dedi.

Bölgede "büyük güçler arası artan rekabete" işaret eden Purnama, "barış ve istikrarın motoru" niteliğinde ASEAN ve ötesinde yönetimin nasıl güçlendirebileceğinin yollarını aramayı hedeflediklerini söyledi.

Purnama, "Çünkü günümüzde bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması çok önemli. Bölgemiz diğer büyük güçlerin vekili haline gelmemelidir; bu, Endonezya tarafından vurgulanacak." diye konuştu.

"Son zamanlarda bölgemizde rekabetin arttığına tanık oluyoruz"

Birlik ülkelerinin "bölgesel güvenlik mimarisi oluşturulmasına" çok yatırım yaptığını kaydeden Purnama, son 50 yılda yapılan yatırımların faydalarını görebildiklerini bildirdi.

"ASEAN şimdi çok daha birleşik, çok daha güçlü olmalı." diyen Purnama, şöyle konuştu:

"Çünkü sadece ASEAN ülkeleri değil, bölgedeki tüm ülkelerin rekabet ve çatışmadan ziyade işbirliği ve dayanışma zihniyetine sahip olmalarını sağlayan bölgesel güvenlik mimarisi kuruyoruz. Bölgemiz dünyanın diğer bölgelerine kıyasla çok daha istikrarlı ve güvenli. Bu yüzden ASEAN şimdi çok daha birleşik, çok daha güçlü olmalı ki bölgemizdeki durumu yönlendirmede merkezi konumunu iddia edebilsin, özellikle son zamanlarda bölgemizde rekabetin arttığına tanık oluyoruz. Bu, en önemli şey."

"Acil eylem" çağrısı

Orta Doğu ve Filistin meselesinin "önemli ve hayati" olduğunun altını çizen Purnama, Endonezya'nın zirvede, "Gazze ve Lübnan'daki savaşı durdurmak için acil bir eylem düşünmeye yönelik bir kez daha herkese çağrı yapacağız." ifadesini kullandı.

Purnama, "Tek uygulanabilir seçenek iki devletli çözüm, Filistin devletinin bağımsızlığı, Orta Doğu'da, özellikle Filistin'de barış ve istikrarı görmenin tek seçeneği." dedi.

ASEAN Ankara Komitesi, ASEAN ülkelerinin Ankara'da bulunan Büyükelçilerinden oluşuyor.