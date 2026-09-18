Endonezya Bogor\'da Çin destekli atıktan enerji tesisinin temeli atıldı

CAKARTA, 18 Eylül (Xinhua) -- Endonezya artan atık sorununu çözmek ve yeşil enerji üretmek amacıyla perşembe günü Batı Cava eyaletinin Bogor bölgesinde Çin teknolojisinin kullanılacağı büyük ölçekli bir atıktan enerji projesinin temelini attı.

Bogor Raya 1 Atıktan Enerji Projesi'nin temel atma töreni, Bogor bölgesinin Cibungbulang ilçesinde gerçekleştirildi. Proje, Endonezya'nın varlık fonu Danantara ile hükümetin işbirliğinde, Çinli çevre şirketi Zhejiang Weiming Çevre Koruma Limited Şirketi'nin teknolojik desteğiyle geliştiriliyor.

2,8 trilyon rupi (yaklaşık 157,8 milyon ABD doları) yatırımla hayata geçirilecek tesiste, yıllık toplam 547.500 ton işleme kapasitesine sahip iki atık yakma hattı bulunacak. Projenin yaklaşık 1.200 kişiye istihdam sağlaması ve düzenli depolama sahalarına olan bağımlılığı azaltması bekleniyor.

Danantara Investment Management CEO'su Pandu Sjahrir, projenin Büyük Bogor bölgesinde 100.000'den fazla haneye yetecek yeşil enerji üreteceğini söyledi.

Pandu, "Projeyle yılda 500.000 tondan fazla atığın işlenmesi hedefleniyor. Bu da Bogor kenti ve Bogor bölgesinde işlenen atıkların yaklaşık yüzde 45'ine karşılık geliyor" dedi.

Pandu ayrıca, projenin düzenli depolama sahalarındaki atıklardan kaynaklanan emisyonları yüzde 80'e kadar azaltmasının ve yıllık 640.000 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun önüne geçmesinin beklendiğini belirtti.