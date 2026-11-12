Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo, Yardımcısı Raka'nın istifasını kabul etti

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo, Yardımcısı Raka'nın istifasını kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka, akademik belge tartışması sonrası perşembe günü istifasını parlamentoya sundu. Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto istifayı kabul etti; Raka, denklik belgesinin Yüksek Mahkemece geçersiz sayılması sonrası baskı altındaydı.
CAKARTA, 12 Kasım (Xinhua) -- Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka (ortada, kırmızı kravatlı), 12 Kasım 2026.
Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka, akademik yeterlilik belgelerine ilişkin tartışmaların ardından perşembe günü istifasını parlamentoya sundu.
Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto perşembe günü yaptığı açıklamada, Raka'nın istifasını kabul ettiğini söyledi.
Gibran adaylık sürecinde kullandığı yurtdışı eğitim denklik belgesinin kısa süre önce Endonezya Yüksek Mahkemesi tarafından geçersiz sayılmasının ardından siyasi baskıyla karşı karşıya kalmıştı. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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