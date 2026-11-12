Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raka akademik belge tartışması sonrası istifa etti

Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka, akademik yeterliliğiyle ilgili tartışmaların ardından istifa etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raka, başkent Cakarta'da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya ve Endonezya Halkın Danışma Meclisine istifasını sundu.

39 yaşındaki Raka, mektubunda istifası için herhangi bir gerekçe göstermedi.

Endonezya'da hem Anayasa Mahkemesi hem de Yüksek Mahkeme, Raka'nın eğitim belgesinin, adaylık kriterlerini karşılamadığına karar vermişti.

Bunun ardından muhalefetteki Endonezya Demokratik Mücadele Partisinin (PDI-P) meclisteki 110 üyesi, azil sürecine yol açabilen, parlamentonun "görüş bildirme hakkından" yararlanma konusunda mutabık kalmıştı.

Endonezya'da Cumhurbaşkanlığı ya da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için adayların lise mezunu ya da buna denk eğitim seviyesinde olmaları gerekiyor.

Raka'nın yurt dışında tamamladığı eğitimin Endonezya'da lise diplomasına eş değer düzeyde olduğunu kanıtlaması gerekiyordu.

Endonezya Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamının boş kalması, yeni bir seçimin önünü açmıyor. Halkın Danışma Meclisi, Cumhurbaşkanı Prabowo'nun sunacağı iki aday arasından makamın bir sonraki sahibini seçene kadar Raka'nın ofisi boş kalacak.

Seçim döneminde yaş sınırı tartışmaları

Prabowo'nun yardımcısı olarak belirlediği Raka'nın adaylığı, 2024'te bu makam için asgari yaş sınırının 40 olması nedeniyle de tartışmalara yol açmıştı.

Endonezya Anayasa Mahkemesinin Ekim 2023'te, daha önce kamu görevine seçilmiş kişilerin devlet başkanı adayı olabileceğine hükmetmesiyle Raka'nın adaylığının önündeki engel kaldırılmıştı.