Endonezya'da 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı
Endonezya'da 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı

28.03.2026 10:37
Endonezya, 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesaplarını açmasını yasaklayan düzenlemeyi yürürlüğe soktu.

Endonezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi.

Avustralya hükümetinin 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemeyi hayata geçiren ilk ülke olmasının ardından Cakarta yönetimi de benzer bir adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke oldu.

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, hükümetin, ülkede faaliyet gösteren tüm dijital platformlara, ürünlerini, özelliklerini ve hizmetlerini derhal yürürlükteki mevzuata uygun hale getirmeleri talimatı verdiğini açıkladı.

Mevzuata uyum konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini vurgulayan Hafid, Endonezya'da faaliyet gösteren her ticari kuruluşun yasalara uyması yükümlülüğü olduğunu ifade etti.

Hafid, bunun zor bir iş olacağını kaydederek "Çocuklarımızı kurtarmak için adımlar atmalıyız. Kolay değil. Yine de bunu sonuna kadar götürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Endonezya 6 Mart'ta 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarında hesap açmasını yasaklama kararı almıştı.

Kademeli olarak gerçekleştirilecek düzenleme kapsamında YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox gibi platformlara, 16 yaş altında kalan kullanıcılar için erişim kısıtlaması uygulanacak.

Düzenlemenin yaklaşık 70 milyon genci etkilemesi bekleniyor.

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika

Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
11:06
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
10:32
UEFA’ya belge gitti Galatasaray’dan tarihi ödeme
UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
09:04
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
SON DAKİKA: Endonezya'da 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika
