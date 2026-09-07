Endonezya'da Anak Krakatau patlaması sonrası 1558 uçuş iptal edildi, 170 bin yolcu mahsur kaldı - Son Dakika
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Endonezya'da Anak Krakatau patlaması sonrası 1558 uçuş iptal edildi, 170 bin yolcu mahsur kaldı

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Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'ndaki yanardağda dün meydana gelen patlamanın ardından volkanik külün ülke geneline yayılması üzerine 1558 uçuş iptal edildi. Patlama nedeniyle 8 havalimanında 170 binden fazla yolcu mahsur kalırken, yetkililer bazı havalimanlarının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'ndaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından volkanik küllerin ülkenin farklı kesimlerine yayılması üzerine ülke genelinde 1500'den fazla uçuş iptal edildi.

Endonezya ulusal basınındaki haberlere göre, Anak Krakatau'daki yanardağda dün yaşanan patlamanın etkileri sürüyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, volkanik kül Java bölgesinde 6 bin metreye, Sumatra bölgesinde ise 15 bin metreye kadar yükseldi.

Patlama sonrası ülke genelinde yerel ve uluslararası 1558 uçuş iptal edilirken, 8 havalimanında 170 binden fazla yolcu mahsur kaldı.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, volkanik külün Batı Java'ya doğru yayıldığının tespit edilmesi sonrası bazı havalimanlarının geçici kapatılması kararını verdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Anak Krakatau patlaması sonrası 1558 uçuş iptal edildi, 170 bin yolcu mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Anak Krakatau patlaması sonrası 1558 uçuş iptal edildi, 170 bin yolcu mahsur kaldı - Son Dakika
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