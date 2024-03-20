Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto Devlet Başkanı Seçildi

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), 14 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde mevcut Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun, oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimi önde tamamladığını duyurdu.
The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, KPU, 14 Şubat'ta düzenlenen ve yaklaşık 164 milyon kişinin oy kullandığı devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarını açıkladı.
Resmi sonuçlara göre, Subianto, oyların yüzde 58,6'sını alarak ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.
Seçimin diğer adayları, eski Cakarta Valisi Anies Baswedan oyların yüzde 24,9'unu alarak ikinci, eski Orta Java Valisi Ganjar Pranowo ise oyların yüzde 16,5'ini alarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.
Subianto, seçimi kazandığını duyurmuştu
Endonezya'da halk 14 Şubat'ta devlet başkanını seçmek için sandığa gitmiş, resmi olmayan sonuçlara göre, adaylardan Subianto da sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından seçimi kazandığını açıklamıştı.
Subianto, henüz tamamlanmamış sayımlara ve sandık çıkış anket sonuçlarına göre seçimi kazandığını belirterek, "Seçim bitti. Şimdi artık birlik olma zamanı." ifadesini kullanmıştı.
Gayriresmi sonuçları protesto eden onlarca gösterici ise "seçime hile karıştığı" iddiasıyla başkent Cakarta'da yürüyüş düzenlemişti.
Subianto'nun devlet başkanlığında eski Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu, Surakarta Belediye Başkanı Gibran Rakabuming Raka'nın devlet başkanı yardımcısı görevini üstlenmesi bekleniyor.
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