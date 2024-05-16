Endonezya'da Ibu Yanardağı'nda patlama uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı - Son Dakika
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Endonezya'da Ibu Yanardağı'nda patlama uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

Endonezya\'da Ibu Yanardağı\'nda patlama uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamaların ardından uyarı seviyesi en yüksek seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, bölgedeki yerel halk ve turistlere yanardağın çevresinde faaliyette bulunmamaları uyarısında bulundu. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer aldığı için yaklaşık 130 aktif yanardağa ev sahipliği yapmaktadır.

16.05.2024 16:51
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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda yaşanan bir dizi patlamanın ardından uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, geçen haftadan beri patlamaların olduğu Ibu Yanardağı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Wafid, eyalete bağlı Halmahera Adası'ndaki yanardağın volkanik faaliyetlerinin incelenmesi sonucu uyarı seviyesinin 3'ten 4'e, en yüksek seviyeye çıkartıldığını belirtti.

Yetkililer, yerel halk ve turistlere 1325 metre yüksekliğindeki Ibu Yanardağı'nın 7 kilometre çevresinde herhangi bir faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Ibu Yanardağı'nın 13 Mayıs'ta patlaması sonucu çevrede kül bulutları oluşmuştu.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağın patlama sırasında püskürttüğü volkanik küllerin, zirveden yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve patlamanın 5 dakika 6 saniye sürdüğünü kaydetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Ibu Yanardağı'nda patlama uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı - Son Dakika

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