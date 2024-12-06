Endonezya'da İdam Cezası İnfazı Hızlanıyor

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CAKARTA, 6 Aralık (Xinhua) -- Endonezya Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Koordinasyon Bakanı Budi Gunawan, daha güçlü bir caydırıcı etki yaratmak için uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş mahkumlar için idam cezası infaz sürecinin hızlandırılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Gunawan Perşembe günü yaptığı açıklamada, Endonezya'nın uyuşturucu sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve uyuşturucu kullananların sayısının bu yıl 3,3 milyona ulaştığını belirtti.

Bakan, polis merkezinde gazetecilere verdiği demeçte "Cezaları kesinleşmiş ve bağlayıcı olan uyuşturucu hükümlüleri için idam cezasının infazını hızlandırmayı düşünüyoruz" dedi.

Ülkenin eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı ayrıca, hükümetin uyuşturucu dağıtımıyla bağlantılı banka hesaplarını tespit edip donduracağını söyledi. Gunawan, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede devlet kurumları arasındaki koordinasyonun artırılacağını, kolluk kuvvetleri, eğitim, rehabilitasyon ve erken yaşta uyuşturucu tüketimini hedef alan önleyici kampanyalara odaklanılacağını söyledi.

Gunawan, uyuşturucu mağdurlarının büyük kısmının 15-24 yaş arası gençlerden oluştuğunu belirtti.