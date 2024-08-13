Endonezya'da kaza geçiren Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Endonezya'da kaza geçiren Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Endonezya\'da kaza geçiren Türk vatandaşı Türkiye\'ye getirildi

Endonezya'nın Bali Adası'nda trafik kazası geçiren Türk vatandaşı Tuğcan Işık, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürülen Işık'ın tedavisi burada devam edecek.

13.08.2024 10:09
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Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Türk vatandaşı Tuğcan Işık uçakla Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla sabah saatlerinde Bali'den Türkiye'ye getirilen Tuğcan Işık, İstanbul Havalimanı'ndan ambulansla tedavi göreceği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Işık'ın tedavisinin burada devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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