Endonezya\'da kaza geçiren Türk vatandaşı Türkiye\'ye getirildi

Güncel

Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Türk vatandaşı Tuğcan Işık uçakla Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla sabah saatlerinde Bali'den Türkiye'ye getirilen Tuğcan Işık, İstanbul Havalimanı'ndan ambulansla tedavi göreceği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Işık'ın tedavisinin burada devam edeceği öğrenildi.