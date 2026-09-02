Endonezya'da kimyasal yüklü gemide çıkan yangında 2 mürettebat öldü - Son Dakika
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Endonezya'da kimyasal yüklü gemide çıkan yangında 2 mürettebat öldü

Endonezya\'da kimyasal yüklü gemide çıkan yangında 2 mürettebat öldü
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Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi eyaleti açıklarında kimyasal madde taşıyan bir gemide yangın çıktı. Olayda, gemide bulunan 13 kişiden 2 mürettebat hayatını kaybetti; yetkililer yangının kimyasal sızıntıdan kaynaklandığını düşünüyor.

Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi eyaleti açıklarında kimyasal madde taşıyan geminin alev alması sonucu mürettebattan 2'si hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, kimyasal madde taşıyan gemi, başkent Cakarta'dan Morowali bölgesine giderken aniden alev aldı.

Toplamda 13 kişinin bulunduğu gemideki 2 çalışan hayatını kaybetti.

Kendari Arama ve Kurtarma Ofisinden yapılan açıklamada, yangının gemideki kimyasal sızıntıdan kaynaklandığının düşünüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Endonezya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da kimyasal yüklü gemide çıkan yangında 2 mürettebat öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da kimyasal yüklü gemide çıkan yangında 2 mürettebat öldü - Son Dakika
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