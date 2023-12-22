Endonezya\'da Noel için özel şemsiye ağaçları süslendi

KLATEN, 22 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Klaten bölgesindeki Santa Perawan Maria Bunda Kristus Katolik Kilisesi'nde insanlar yaklaşan Noel için özel şemsiye ağaçlarını süslediler.

Birbirinden güzel şemsiyelerle iç içe geçmiş renkli küçük balonlar ve ışık kordonları, neşeli festival için sıcak ve mutlu bir atmosfer sunuyor.