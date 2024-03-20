Endonezya'da sel felaketi: Binlerce kişi evlerini terk etti - Son Dakika
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Endonezya'da sel felaketi: Binlerce kişi evlerini terk etti

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yaşanan sel felaketi sonucunda binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Demak bölgesinde bulunan Demak Ulu Camii'nin önündeki sel sularıyla kaplı alandan geçen insanlar, 19 Mart 2024 tarihinde görüntülendi. Sel felaketinden en çok etkilenen Demak'ta 22.000'den fazla kişi geçici barınaklara sığındı.

20.03.2024 14:51
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DEMAK, 20 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Demak bölgesinde bulunan Demak Ulu Camii'nin önündeki sel sularıyla kaplı alandan geçen insanlar, 19 Mart 2024.

Demak Afetle Mücadele Ajansı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde hafta sonu bölgeyi vuran sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin evlerini terk ettiğini belirtti.

Selden en çok etkilenen bölge olan Demak'ta sel suları nedeniyle 22.000'den fazla kişinin geçici barınaklara sığındığı bildirildi. (Fotoğraf: Kalila/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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