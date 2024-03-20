Endonezya'da sel felaketi: Binlerce kişi evlerini terk etti

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Estonya'ya 2-1 Mağlup Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Estonya ile oynadığı özel maçta 2-1 mağlup oldu. Emre Gökay'ın penaltı golüne karşılık Estonya, Evert Talviste ve Patrik Kristal ile goller buldu.