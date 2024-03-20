Endonezya'da sel felaketi: Binlerce kişi evlerini terk etti

DEMAK, 20 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Demak bölgesinde bulunan Demak Ulu Camii'nin önündeki sel sularıyla kaplı alandan geçen insanlar, 19 Mart 2024.
Demak Afetle Mücadele Ajansı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde hafta sonu bölgeyi vuran sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin evlerini terk ettiğini belirtti.
Selden en çok etkilenen bölge olan Demak'ta sel suları nedeniyle 22.000'den fazla kişinin geçici barınaklara sığındığı bildirildi. (Fotoğraf: Kalila/Xinhua)
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