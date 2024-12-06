Endonezya'da Sel Uyarısı

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SUKABUMİ, 6 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Sukabumi bölgesine bağlı Curug Luhur köyünde selden sonra evlerindeki çamuru temizleyen insanlar, 5 Aralık 2024.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin yaklaşan Noel ve yılbaşı tatillerinde şiddetli yağışlarla karşı karşıya kalacağını belirterek halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı. (Fotoğraf: Rangga Firmansyah/Xinhua)