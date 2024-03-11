Endonezya'da sel ve toprak kaymaları: 26 ölü, 11 kişi kayıp

Güncel

CAKARTA, 11 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında kurtarma görevlileri kayıp 11 kişiyi aramak için çamur ve molozları tararken, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Kurumu sözcüsü Abdul Muhari, Pazartesi günü yaptığı açıklamada yaşanan afetlerden en az 39.000 kişinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Sözcü, afet kaynaklı zararın azaltılmasını hızlandırmak ve etkilenen kişilere yardım dağıtmak üzere kurumun yerel makamlarla işbirliği yaptığını söyledi.

Geçtiğimiz Perşembe günü Batı Sumatra eyaletini vuran sel ve toprak kaymaları binlerce ev ve kamu tesisinin sular altında kalmasına ve elektrik kesintisine neden oldu. Eyalet yönetimi ise afetler nedeniyle iki haftalık acil müdahale uyarısı yayımladı.

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Endonezya'da ani sel baskınları ve toprak kaymalarını tetikleyen güçlü tayfunlar sıklıkla gerçekleşirken, ülke ayrıca depremler ve volkanik patlamalarla da sarsılıyor.