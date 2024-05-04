Endonezya'da Sel ve Toprak Kayması: 15 Ölü - Son Dakika
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Endonezya'da Sel ve Toprak Kayması: 15 Ölü

Endonezya\'da Sel ve Toprak Kayması: 15 Ölü

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen sel ve toprak kaymasında 15 kişi hayatını kaybetti. Luwu bölgesinde gerçekleşen olayda 14 kişi hayatını kaybederken, başka bir bölgede ise 1 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı. Binlerce insan etkilendi, evler ve altyapıda ciddi hasarlar meydana geldi.

04.05.2024 14:01
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Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen sel ve toprak kaymasında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, toprak kaymasının dün adanın Luwu bölgesinde etkili olduğunu belirterek, "Luwu'da sel ve toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Sulawesi Adası'nın başka bir bölgesinde ise 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildiren Muhari, evlerden 100'den fazlasının ciddi hasar aldığını, 42'sinin sürüklendiğini kaydetti.

Yol ve köprülerin de hasar gördüğünü ifade eden Muhari, sel ve toprak kaymasından binlerce insanın etkilendiğine dikkati çekti.

Yağmur mevsimlerinde heyelanlara eğilimli olan Endonezya'da geçen aylarda da toprak kaymaları yaşanmış ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Sel ve Toprak Kayması: 15 Ölü - Son Dakika

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