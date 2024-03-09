Endonezya'da sel ve toprak kayması sonucu en az 10 kişi öldü

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BATI SUMATRA, 9 Mart (Xinhua) -- Bölgesel Afet Yönetim Ajansı (BPBD) Padang Pariaman tarafından sağlanan fotoğrafta, Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Padang Pariaman Naipliği'ni vuran sel ve toprak kaymalarının ardından sellerde ölen bir kişinin cansız bedenini taşıyan kurtarma ekipleri görülüyor.

Yerel afet yönetim ajansının üst düzey bir yetkilisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletini vuran sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 10 kişinin ölü bulunduğunu ve 10 kişinin de kaybolduğunu söyledi. (Fotoğraf: BPBD Padang Pariaman/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)