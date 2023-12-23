 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Endonezya'daki Lewotobi Yanardağında 21 yıl aradan sonra patlama - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya'daki Lewotobi Yanardağında 21 yıl aradan sonra patlama

Endonezya'nın Lewotobi Yanardağında 2002 yılından bu yana ilk kez patlama meydana geldi. Yanardağ bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

Endonezya\'daki Lewotobi Yanardağında 21 yıl aradan sonra patlama
23.12.2023 - 21:02,
Abone Ol

- Endonezya'daki Lewotobi Yanardağında 21 yıl aradan sonra patlama

JAKARTA - Endonezya'nın Lewotobi Yanardağında 2002 yılından bu yana ilk kez patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Flores Adası'nın güneydoğusundaki Lewotobi Yanardağında patlama meydana geldi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yanardağın bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Bölge sakinlerinin yerel hükümetin talimatlarına uyması gerektiği ifade edildi.

Yanardağdaki son patlamanın 12 Ekim 2002'de meydana geldiği aktarıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Endonezya, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'daki Lewotobi Yanardağında 21 yıl aradan sonra patlama - Son Dakika


21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı

Son Dakika
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 21:44:15. #1.12#
SON DAKİKA: Endonezya'daki Lewotobi Yanardağında 21 yıl aradan sonra patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement