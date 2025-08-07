Endonezya'dan Gazzelilere Sağlık Yardımı

Endonezya, İsrail'in saldırılarında yaralanan 2 bin Gazzeliye Riau Takımadaları'nın bir parçası olan Galang Adası'nda tedavi sunmayı planlıyor.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Nasbi, basın açıklaması yaptı.

Hasan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yaklaşık 2 bin Gazzeli ve ailelerine tıbbi yardım sağlanması için talimat verdiğini duyurdu.

Yaralılar için Galang Adası'na tedavi merkezi kurmayı planladıklarını belirten Hasan, adada halihazırda bulunan hastane ve sağlık tesislerinin çalışmaları kolaylaştıracağını ifade etti.

Hasan, bu çalışmanın mümkün olduğunca çok insana yardım için yapılan bir "insani operasyon" olduğunu, yaralıların iyileştikten sonra Gazze'ye geri gönderileceklerini kaydetti.

Japonya da İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan Filistinlileri tedavi için kabul etmeye başladıklarını açıklamıştı.