Endonezya Devlet Başkanı Afrika ülkeleriyle ortaklık kurulabileceğini söyledi

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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Afrika ülkeleriyle ortaklık kurulabileceği mesajını verdi.

Endonezya'nın Bali Adası'nda dün başlayan Endonezya- Afrika Forumu'nda Widodo, gelişmekte olan ülkelere ilişkin konuştu.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine işaret eden Widodo, Endonezya'nın "daha iyi bir dünya için BM planı doğrultusunda çalışmak" üzere Afrika ülkeleriyle ortaklık kurulabileceğinin altını çizdi.

Widodo, "Endonezya, küresel kalkınma için herkesle, özellikle de Afrika ile ortaklık kurmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Endonezya- Afrika Forumu'nun yarın bitmesi bekleniyor.