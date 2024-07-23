Endonezya Devlet Başkanı, Hindistan Cevizi Atıklarıyla Biyoyakıt Üretiminin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Endonezya Devlet Başkanı, Hindistan Cevizi Atıklarıyla Biyoyakıt Üretiminin Önemini Vurguladı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yeşil ekonomiyi ilerletme çabalarının bir parçası olarak hindistan cevizi atıklarıyla biyoyakıt üretiminin önemini vurguladı. Widodo, hindistan cevizi atıklarının işlenerek biyoyakıta dönüştürülmesinin daha fazla kalkınma için son derece önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Endonezya'nın hindistan cevizi emtia endüstrisini geliştirerek yeşil ekonomi potansiyelini en üst düzeye çıkarabileceğini ifade etti. Endonezya, dünyanın en büyük ikinci hindistan cevizi üreticisi konumunda bulunmaktadır.

23.07.2024 11:37
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CAKARTA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yeşil ekonomiyi ilerletme çabalarının bir parçası olarak hindistan cevizi atıklarıyla biyoyakıt üretiminin önemini vurguladı.

Yerel medyada yer alan habere göre Widodo Pazartesi günü Doğu Cava'nın Surabaya kentinde düzenlenen 51. Uluslararası Cocotech Konferansı ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada, "Çok sayıda hindistan cevizi atığının işlenerek biyoyakıta dönüştürüldüğünü görüyorum; bu daha fazla kalkınma için son derece önemli" dedi.

Widodo bu nihai işlem sürecinin, mevcut teknolojiyi kullanarak ürünlerin pazar gereksinimlerini karşılamasını ve çeşitli ülkelerde yüksek talep görmesini sağlayacağını söyledi.

Devlet Başkanı, Endonezya'nın vanilya, kakao, kahve ve biber gibi diğer emtiaların yanı sıra hindistan cevizi emtia endüstrisini de geliştirerek yeşil ekonomi potansiyelini en üst düzeye çıkarabileceğini sözlerine ekledi.

3,8 milyon hektarlık hindistan cevizi bahçesine sahip Endonezya yıllık 2,8 milyon tonluk üretimiyle dünyanın en büyük ikinci hindistan cevizi üreticisi konumunda.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Endonezya Devlet Başkanı, Hindistan Cevizi Atıklarıyla Biyoyakıt Üretiminin Önemini Vurguladı - Son Dakika

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