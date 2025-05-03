Endonezya, Filistinli Sivilere Barınma Sağlayacak

CAKARTA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya, Gazze'deki çatışmalardan etkilenen Filistinli sivillere geçici barınma yeri sağlamaya hazırlanıyor. Özellikle eğitim ve sağlık çalışanlarına öncelik verilecek bu girişim, savaş mağdurlarının travmalarını atlatmalarına ve mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Endonezya Halk Danışma Meclisi Başkanı Ahmad Muzani, Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile yaptığı görüşmenin ardından, "Başkan, yetim çocuklar, kadınlar ve engelliler de dahil olmak üzere savaş mağdurlarının Endonezya'da tedavi görmesini istiyor. Ülkelerinde barış sağlandığında evlerine dönecekler" açıklamasında bulundu.

Prabowo daha önce yaptığı açıklamada, ilk etapta en az 1.000 Filistinlinin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Sugiono, Endonezya'nın tahliye için uçak göndermeye hazır olduğunu ancak bunun Filistin tarafı ve ilgili paydaşlarca talep edilmesi halinde gerçekleşeceğini belirtti.

Sugiono, bu girişimin Endonezya'nın Filistin'deki insani krize uluslararası hukuk çerçevesinde ve diğer ulusların egemenliğine müdahale etmeme ilkesine saygı göstererek verdiği aktif yanıtın bir parçası olduğunu dile getirdi.