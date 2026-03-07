Endonezya, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna ilişkin görüşmeleri askıya aldı - Son Dakika
Endonezya, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna ilişkin görüşmeleri askıya aldı

07.03.2026 13:22
Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle Gazze için oluşturulan ABD başkanlığındaki Barış Kuruluna ilişkin tüm görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.

Middle East Monitor'un haberine göre Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sugiono, bölgedeki son askeri gerginlik nedeniyle Barış Kuruluna ilişkin tüm görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.

Uluslararası ilginin artık ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının sonuçlarına kaydığını ifade eden Sugiono, Endonezya'nın, süren saldırılar ve artan gerginliklerden doğrudan etkilenen Körfez bölgesindeki ortaklarıyla yoğun istişarelerde bulunacağını belirtti.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump tarafından Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyinin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulunun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.

Trump'ın başkanlığında Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun ilk toplantısı, 19 Şubat'ta Washington'daki Barış Enstitüsünde yapılmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Endonezya, Güncel, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
