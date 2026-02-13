Endonezya Gazze'ye Asker Göndermeye Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Endonezya Gazze'ye Asker Göndermeye Hazırlanıyor

13.02.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya, Gazze'ye insani yardım için askeri birlik ve hastane gemisi göndermeye hazırlanıyor.

Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde Gazze'ye konuşlandırmayı planladığı askerlerin ve hastane gemisinin hazırlıklarına başladı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Muhammad Ali, Gazze'deki çatışmaların azaltılması ve insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla bölgeye hastane gemisi ile istihkam ve sağlık birimlerinden oluşan askeri birlik sevk etmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Filistin halkına destek amacıyla bir hastane gemisinin hazırlandığını belirten Ali, "Şu an için listede bir gemi var ancak bu sayı artabilir. İkinci hastane gemisini de yedekte bekleteceğiz." dedi.

Amiral Ali, gemi sevkiyatının inşaat, mühendislik ve sağlık sektörlerinde görev yapacak askeri personelin konuşlandırılmasıyla eş zamanlı planlandığını ifade etti.

Görevlendirilecek asker sayısına ilişkin Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) karargahından gelecek onay ve talimatları beklediklerini aktaran Ali, askeri personelin hazırlıklarının ise sürdüğünü kaydetti.

Yaklaşık 8 bin askerin gönderilmesi öngörülüyor

Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 bin TNI askeri personelinin bölgeye gönderilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Hadi, "En azından Gazze'deki gerilimin düşmesini umuyoruz. Bu süreçle birlikte gıda yardımlarının Gazze'ye girişi kolaylaşacaktır. Hedefimiz, oradaki kardeşlerimizin üzerindeki yükü hafifletmek." ifadelerini kullandı.

Sözcü Hadi, 19 Şubat'ta Washington'da düzenlenmesi planlanan ilk Barış Kurulu Zirvesi için Devlet Başkanı Prabowo Subianto'ya davet geldiğini ancak katılımın henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

TNI Komutanı General Tandyo Budi Revita da yaptığı açıklamada, Gazze gibi çatışma bölgelerine konuşlandırılması planlanan 5 ila 8 bin personel için hazırlıklara başlandığını duyurmuştu.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN da Endonezya askerlerinin, Gazze'de konuşlandırılmasına yönelik saha hazırlıklarının başladığını ve Endonezya birliklerinin uluslararası bir istikrar gücüne entegre edileceğini iddia etmişti.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.

Endonezya'nın, ISF kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edilmiş, Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Endonezya, Orta Doğu, Güvenlik, Hastane, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya Gazze'ye Asker Göndermeye Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:44:12. #7.11#
SON DAKİKA: Endonezya Gazze'ye Asker Göndermeye Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.