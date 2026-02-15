Endonezya Gazze'ye Asker Göndermeye Hazırlanıyor - Son Dakika
Endonezya Gazze'ye Asker Göndermeye Hazırlanıyor

15.02.2026 18:28
Endonezya, Gazze'ye konuşlandırılacak 8 bin asker için hazırlık yapıyor, karar henüz alınmadı.

Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde Gazze'ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askerin haziranın sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) Sözcüsü Donny Pramono, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Gazze'ye asker konuşlandırıp konuşlandırılmayacağına ilişkin henüz karar alınmadığını belirtti.

Pramono, karar kesinleşmese de her an Gazze'ye konuşlandırılmaya hazır olacak şekilde birliklerin yapısının ve takvimlerin ayarlandığını ifade etti.

Yaklaşık 8 bin kişilik karma tugay hazırladıklarını ve belirlenen takvim kapsamında personelin sağlık tetkiklerinden geçeceğini kaydeden Pramono, "Prensipte her yere atanmaya hazırız. Askerlerimiz tamamen hazır ve hükümet, resmi onay verdikten sonra kısa sürede sevk edilebilir." dedi.

Pramono, yaklaşık 1000 personelin öncü ekip olarak nisanda, kalanın haziranın sonunda hazır olmasının beklendiğini kaydetti.

Birliklerin görev kapsamı "sınırlı"

Endonezya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, birliklerin gönderilmesi halinde görev kapsamının sınırlı olacağı, misyonunun insani yardım niteliğinde olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, birliklerin herhangi bir çatışmaya girmeyeceği ancak "kendini savunma ve görevin sürdürülmesi için uluslararası hukuk uyarınca son çare olarak güç kullanılabileceğine" dikkati çekilmişti.

Görev alanının Filistin topraklarının ayrılmaz parçası olan Gazze ile sınırlı olduğu kaydedilen açıklamada, ISF'nin uygulanışının Endonezya'nın dış politikasıyla tutarsız olması halinde katılımını sona erdirebileceği ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca Endonezya'nın, iki devletli çözüm kapsamında Filistin Devleti'ne desteği yinelenmişti.

Endonezyalı yetkililer, 13 Şubat'ta Gazze'deki çatışmaların azaltılması ve insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla bölgeye hastane gemisi ile istihkam ve sağlık birimlerinden oluşan askeri birlik sevk etmeye hazırlandıklarını bildirmişti.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN da Endonezya askerlerinin, Gazze'de konuşlandırılmasına yönelik saha hazırlıklarının başladığını ve Endonezya birliklerinin uluslararası bir istikrar gücüne entegre edileceğini iddia etmişti.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği açıklanmıştı.

Endonezya'nın, ISF kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edilmiş, Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Endonezya, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Gazze, Son Dakika

