Endonezya, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Japon askerlerinin kemik kalıntılarını ülkelerine iade etmeyi planlıyor - Son Dakika
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Endonezya, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Japon askerlerinin kemik kalıntılarını ülkelerine iade etmeyi planlıyor

Endonezya'nın Papua eyaletinde yapılan kazılarda bulunan ve İkinci Dünya Savaşı'nda öldüğü düşünülen 9 Japon askerine ait olduğu değerlendirilen kemik kalıntıları, DNA testi için Japonya'ya gönderildi. Endonezya yetkilileri, kalıntıları Japonya'ya iade etmeyi planlıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon İmparatorluğu, milyonlarca Endonezyalıyı zorla çalıştırmıştı.

30.06.2024 14:31
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Endonezya, Papua eyaletindeki kazılarda bulunan, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 9 Japon askerine ait olduğu değerlendirilen kemik kalıntılarını ülkelerine iade etmeyi planlıyor.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Biak Numfor bölgesinde Endonezyalı ve Japon yetkililerin yaptığı kazı çalışmasında insan kemikleri bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 9 Japon askerine ait olduğu sanılan kemik kalıntılarının DNA testi için Cakarta'ya gönderildiği belirtildi.

Endonezyalı yetkililer, askerlere ait olduğunu düşündükleri kalıntıları, Japonya'ya iade etmeyi planlıyor.

Japon İmparatorluğu, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942-1945 yıllarında ülkelerini işgal ettiği milyonlarca Endonezyalıyı zorla çalıştırmıştı.

Kaynak: AA

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