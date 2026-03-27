Endonezya, İran ile Hürmüz Boğazı Koordinasyonu Sağladı

Endonezya hükümeti, gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi konusunda İran makamlarıyla "koordinasyon" içinde olduklarını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahd Nabyl A. Mulachela, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, Basra Körfezi'nde mahsur kalan gemilere ilişkin bilgi verdi.

Vahd, "Endonezya gemilerinin (Pertamina) Hürmüz Boğazı'ndan geçişi konusunda Endonezya Dışişleri Bakanlığı ve Tahran'daki Büyükelçiliğimiz ilgili İran makamlarla halihazırda koordinasyon sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin "olumlu yanıt" verdiğini aktaran Vahd, şu anda teknik ve operasyonel konular üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Yerel basındaki haberlerde Endonezya'nın petrol ve doğal gaz şirketi Pertamina'ya ait 2 geminin güvenlik endişeleri nedeniyle Basra Körfezi'nde mahsur kaldığı bildirilmişti.

??ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.