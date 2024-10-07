Endonezya Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

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CAKARTA, 7 Ekim (Xinhua) -- Endonezya, Lübnan'a yönelik artan İsrail saldırılarının ardından Lübnan'da bulunan vatandaşlarını tahliye etme çalışmalarını sürdürüyor.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'na göre, yaklaşık 20 Endonezya vatandaşı ve bir yabancı uyruklu kişi Pazartesi sabahı ülkeye ulaştı. Bakanlık, yabancı uyruklu kişinin tahliye edilen Endonezyalılardan birinin eşi olduğunu ve vatandaşların tamamının Pazar günü Ürdün'ün başkenti Amman'dan uçakla getirildiğini bildirdi.

Ayrıca daha önce 40'tan fazla Endonezyalının Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Amman'a tahliye edildiği belirtildi.

Pazartesi günü öğleden sonra tahliye edilen daha fazla kişinin ülkeye ulaşması bekleniyor.