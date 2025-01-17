Endonezya, Malezya ve Filipinler'den Gazze Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Endonezya, Malezya ve Filipinler'den Gazze Ateşkesi Açıklaması

Ülkeler, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve insani yardımı vurguladı.

17.01.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya, Malezya ve Filipinler, İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ve Gazze'de can kayıplarının durması için anlaşmanın derhal uygulanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Endonezya, Gazze'nin yeniden inşasının yanı sıra Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) rolünün yeniden tesis edilmesi de dahil, insani yardımların ulaştırılmasına tam erişim sağlanması yoluyla Gazze'dekilerin yaşamlarının yeniden inşa edilmesinin önemini vurgulamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Filistin'de barışın, İsrail işgali sona ermeden ve iki devletli çözüm doğrultusunda bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağı kaydedildi.

-Malezya

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki ateşkesin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmanın Filistinlilerin büyük acılar çekmesine ve Gazze'nin harap olmasına neden olan saldırıların sona erdirilmesi adına hayati bir adım olduğu vurgulandı.

Ateşkesin, zorlu kış mevsiminde Gazze'deki Filistinlilerin hayatlarını kurtarmak için acil ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasını mümkün kılacağı belirtilen açıklamada, anlaşmanın sağlanmasında rol alan ülkeler takdir edildi.

Açıklamada, Filistin ile dayanışma içinde olmaya devam edileceği vurgulanarak, "Malezya, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve Orta Doğu'da sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması için nihai hedef olarak 1967 öncesi sınırlara dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını kararlılıkla desteklemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

-Filipinler

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teresita Daza, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Daza, uzun süredir beklenen ateşkesin ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İnsani yardımın ulaştırılmasının önemine dikkati çeken Daza, iki devletli çözümün kalıcı barış için gerekli olduğunu ifade etti.

?İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Filipinler, Endonezya, Orta Doğu, Politika, Malezya, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya, Malezya ve Filipinler'den Gazze Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:26:20. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya, Malezya ve Filipinler'den Gazze Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.