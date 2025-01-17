Endonezya, Malezya ve Filipinler'den Gazze Ateşkesi Açıklaması

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Endonezya, Malezya ve Filipinler, İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ve Gazze'de can kayıplarının durması için anlaşmanın derhal uygulanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Endonezya, Gazze'nin yeniden inşasının yanı sıra Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) rolünün yeniden tesis edilmesi de dahil, insani yardımların ulaştırılmasına tam erişim sağlanması yoluyla Gazze'dekilerin yaşamlarının yeniden inşa edilmesinin önemini vurgulamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Filistin'de barışın, İsrail işgali sona ermeden ve iki devletli çözüm doğrultusunda bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağı kaydedildi.

-Malezya

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki ateşkesin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmanın Filistinlilerin büyük acılar çekmesine ve Gazze'nin harap olmasına neden olan saldırıların sona erdirilmesi adına hayati bir adım olduğu vurgulandı.

Ateşkesin, zorlu kış mevsiminde Gazze'deki Filistinlilerin hayatlarını kurtarmak için acil ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasını mümkün kılacağı belirtilen açıklamada, anlaşmanın sağlanmasında rol alan ülkeler takdir edildi.

Açıklamada, Filistin ile dayanışma içinde olmaya devam edileceği vurgulanarak, "Malezya, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve Orta Doğu'da sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması için nihai hedef olarak 1967 öncesi sınırlara dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını kararlılıkla desteklemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

-Filipinler

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teresita Daza, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Daza, uzun süredir beklenen ateşkesin ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İnsani yardımın ulaştırılmasının önemine dikkati çeken Daza, iki devletli çözümün kalıcı barış için gerekli olduğunu ifade etti.

?İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.