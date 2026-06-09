Endonezya Myanmar'a Barış Destekleri Verdiklerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endonezya Myanmar'a Barış Destekleri Verdiklerini Açıkladı

09.06.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Myanmar'da barış için işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Myanmar'da kapsamlı ve sürdürülebilir barışa destek verdiklerini ve bu konuda işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Sugiono'nun Myanmar'ın Nepido kentine ziyareti sırasında, bu yılın başında yapılan seçimlerin ardından parlamento tarafından devlet başkanı seçilen Min Aung Hlaing ile görüştü.

Sugiono, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Myanmar'da kapsamlı ve sürdürülebilir barışa yönelik çabalara destek verdikleri mesajını Hlaing'e iletti.

Endonezya'nın, krizin barışçıl yolla çözülmesi konusunda Myanmar ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Sugiono, olası herhangi bir barış sürecini Myanmar'ın yürütmesi gerektiğini belirtti.

Sugiono, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar'da krizin çözümü için mutabık kaldığı 5 maddenin uygulanmasına destek verdiklerinin altını çizdi.

Ayrıca Sugiono ve Myanmar Dışişleri Bakanı Tin Maung Swe ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Bakanlar, ticaret, eğitim, insanlar arası etkileşim gibi konularda iş birliğini güçlendirme fırsatlarını değerlendirdi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep olmuştu.

28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Endonezya, Güvenlik, Politika, Myanmar, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya Myanmar'a Barış Destekleri Verdiklerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı 3 işçi yaralandı Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı
Trump’ın çağrısı sonrası İran ve İsrail’den yeni karar Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
10:59
Trump’ın maç keyfi kısa sürdü Kameralar her şeyi kaydetti
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti
10:53
Kılıçdaroğlu’nun sözcüsü Atakan Sönmez: Grup toplantısı iptal edilmedi, görüşmeler sürüyor
Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Atakan Sönmez: Grup toplantısı iptal edilmedi, görüşmeler sürüyor
10:44
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na sağduyu çağrısı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
10:34
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 11:19:54. #7.12#
SON DAKİKA: Endonezya Myanmar'a Barış Destekleri Verdiklerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.