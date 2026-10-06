Endonezya, Rusya'daki zatürre şüphesi üzerine Bali'de girişlerde gözetimi artırdı

Endonezya hükümeti, Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir kişinin "nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesiyle hayatını kaybetmesinin ardından" ülkeye giriş noktalarında gözetimi artırdığını bildirdi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Bürosu Başkanı Aji Muhawarman, yaptığı açıklamada, Rusya'daki gizemli zatürre vakası üzerine ülkeye girişlerde sağlık tedbirlerinin sıkılaştırıldığını kaydetti.

Muhawarman, söz konusu zatürre şüphesine yönelik herhangi bir "küresel sağlık uyarısı" bulunmamasına rağmen Bali'deki havalimanları ve limanlar başta olmak üzere stratejik giriş noktalarında gözetimin artırıldığını ifade etti.

Bu kapsamda, Endonezya'ya seyahat eden kişilere zorunlu kılınan ve çevrim içi sisteme yüklenen "sağlık beyan formu" üzerinden gerekli kontrollerin yapılması, yolcuların klinik belirtiler açısından izlenmesi, ülkeye giriş yapan yolcu gemilerinin çeşitli değerlendirmelerden geçirilmesi gibi önlemlerin uygulamaya konulduğu belirtiliyor.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanalları ise aynı gün bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) dün yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtilmişti.