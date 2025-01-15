Endonezya Süt İneği İthalatı Yapacak

Güncel

CAKARTA, 15 Ocak (Xinhua) -- Endonezya, ülkedeki ücretsiz yemek programına yönelik süt tedarikini artırmak üzere 200.000 süt ineği ithal etmeyi planlıyor.

Endonezya Tarım Bakan Yardımcısı Sudaryono, salı günü yaptığı açıklamada 160 işletmenin kayıtlı ülkelerden gerekli kotada inek ithali taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

"Konuya ilişkin hükümet yönetmeliği son halini aldı. Avustralya ve diğer kayıtlı ihracatçılara ek olarak daha fazla ülke ekleyebiliyoruz" diyen Sudaryono, 200.000 ineğin yıl sonuna kadar ithal edileceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Sudaryono, ithalatları yöneten işletmelerin, Endonezyalı ve yabancı şirketlerin karışımından oluşacağını ve hükümetin inekler için mera alanı sağlayacağını belirtti.

Bakan yardımcısı, "Açık olan şey, bunun sadece ithalatla değil, aynı zamanda yatırımla ilgili olması. İnsanlar, ithal edilen inekleri kullanarak Endonezya'da süt üretim tesisleri kurabilecek" ifadelerini kullandı.

Endonezya geçtiğimiz hafta Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun liderliği altında yaklaşık 90 milyon çocuk ve hamile kadına ücretsiz yemek sunarak yetersiz beslenmeyle mücadeleye yönelik iddialı bir girişim başlatmıştı. Subianto'nun bu önde gelen projesi, ocak-mart döneminde 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.