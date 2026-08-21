Endonezya-Çin Dışişleri Bakanları Cakarta'da Buluştu

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, savunma işbirliği ve enerji güvenliği konularını ele aldı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, başkent Cakarta'da bir araya geldi.

Görüşmede, savunma işbirliği ve enerji güvenliği gibi konular ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sugiono, siyaset, ekonomi ve güvenlik gibi alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerde ilerleme sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang da uluslararası adaletin ve gelişmekte olan ülkelerin hak ve çıkarlarının korunması gerektiğini vurgulayarak, "Tek taraflı zorbalığa ve güç siyasetine birlikte karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.