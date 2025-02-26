Endonezya ve Rusya İlişkileri Güçleniyor

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Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldı.

Antara News sitesinin haberine göre Subianto, Endonezya'yı ziyaret eden Şoygu ile başkent Cakarta'da bir araya geldi.

Subianto ve Şoygu, Endonezya ile Rusya ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Özellikle savunma alanında işbirliğini geliştirmenin önemine işaret eden Subianto ve Şoygu, ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularında da fikir alışverişinde bulundu.