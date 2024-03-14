Endonezya ve Yeni Zelanda, Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesi ve insani yardımların engellenmeden girişi için çağrıda bulundu

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Endonezya ve Yeni Zelanda, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de şiddetin acilen sona erdirilmesi ve bölgeye insani yardımların engellenmeden girişinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Winston Peters, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da mevkidaşı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

Peters, Gazze'deki şiddetin acilen sonlandırılması, sivillerin korunması ve iki devletli çözümün teşvik edilmesi konusunda Endonezya ile hemfikir olduklarını ifade etti.

İnsani yardımların güvenli bir şekilde ve engellenmeden Gazze'ye girişinin sağlanması gerektiğini belirten Peters, Gazze'deki krizin çözülmesi konusunda uluslararası ortaklarla temaslarda bulunmanın önemli olduğunu vurguladı.

Peters, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ele aldıklarını, Endonezya'nın "küresel meselelerde kilit ortak" olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Endonezya ile helal ürün ihracatının artırılmasının önemine de değindiklerini belirten Peters, Endonezya'nın helal ürünler için önemli bir pazar olduğunu kaydetti.