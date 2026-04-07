Enerji Bakanı Bayraktar: "Enerji Arz Güvenliğinde Bir Sıkıntı Yok, Süreç Kontrolümüz Altında"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayraktar, enerji arz güvenliği ve TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki savaş durumunun enerji piyasaları üzerindeki etkisine değinen Bayraktar, Türkiye'nin enerji tedarikinde mevcut bir risk bulunmadığını belirtti.

TürkAkım hattına yönelik olası saldırı iddiaları ve hattın güvenliği konusunda Macaristan Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli. Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında."

Bakan Bayraktar ayrıca, cuma günü Somali'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirerek, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak" bilgisini paylaştı.

Kaynak: ANKA

Alparslan Bayraktar, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:33:39. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.