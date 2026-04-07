Enerji Bakanı Bayraktar: "Enerji Arz Güvenliğinde Bir Sıkıntı Yok, Süreç Kontrolümüz Altında"

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayraktar, enerji arz güvenliği ve TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki savaş durumunun enerji piyasaları üzerindeki etkisine değinen Bayraktar, Türkiye'nin enerji tedarikinde mevcut bir risk bulunmadığını belirtti.

TürkAkım hattına yönelik olası saldırı iddiaları ve hattın güvenliği konusunda Macaristan Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli. Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında."

Bakan Bayraktar ayrıca, cuma günü Somali'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirerek, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak" bilgisini paylaştı.