Enerji Bakanı Bayraktar: İliç\'teki çalışmalar hızla devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "İliç'teki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah hedefimiz bayrama kalmadan özellikle bu 9 ailemize, bekledikleri bu çalışma arkadaşlarımızı bulmak. Dolayısıyla bunun için yoğun bir gayret devam ediyor." dedi.
Bazı programları dolayısıyla Erzincan'da bulunan Bayraktar, Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti ve kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Bayraktar, Valilik ziyareti sonrası gazetecilere, 13 Şubat'ta İliç'te meydana gelen maden kazasının ardından hemen kente geldiğini söyledi.
Çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Bayraktar, "Çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. Dün de bu çalışmaları tekrar yerinde takip etmek ve oradaki hem İliç'te kayıp madenci kardeşlerimizin aileleri ile birlikte olmak, İliç'teki vatandaşlarımızla birlikte olmak için buraya geldik. Aslında 35-36 gündür Erzincan'dayız, Sayın Valimizle hep İliç'teydik. Dolayısıyla bugün Valiliğimizi ziyaret ettik. Birazdan belediyemizi ziyaret edeceğiz." diye konuştu.
"Netice alacağımıza inanıyoruz"
Bayraktar, maden sahasındaki çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:
"İliç'teki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah hedefimiz bayrama kalmadan özellikle bu 9 ailemize, bekledikleri bu çalışma arkadaşlarımızı bulmak. Dolayısıyla bunun için yoğun bir gayret devam ediyor. Malum mevsim biraz yağışlı mevsime döndü. Dolayısıyla yağışa rağmen bütün çalışmalar devam etmekte. İnşallah herhangi bir emniyetten taviz vermeden, yani orada çalışan arkadaşlarımızın da sağlığı ve iş güvenliği önemli. Bu çerçevede kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Netice alacağımıza inanıyoruz. Bunun yanında çevreyle alakalı tedbirlerimiz ve ölçümlerimiz aralıksız devam ediyor. Bütün ölçümler düzenli yapılıyor. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir şekilde halk sağlığını ve çevreyi tehdit edecek bir olumsuzluk yoktur. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir, takibini ve işlemleri devam ettirmektedir."
Ziyarette, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da bulundu.
Son Dakika › Güncel › Enerji Bakanı Bayraktar: İliç'teki çalışmalar hızla devam ediyor - Son Dakika
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek cami ve cemevi arasındaki birlikteliği vurguladı.
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin DEM Partili Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuk ve gençler, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Down sendromu farkındalığının önemi vurgulandı ve 21 Mart'ta yapılacak panel hakkında bilgi verildi. Ayrıca, farkındalık için farklı renkteki çoraplarla fotoğraf çekimi yapıldı.
Rize Belediyesince hayata geçilecek "Kültür Çarşısı Projesi"nin temeli atıldı.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde bir tür geleneksel sarı erişte olan "mie glosor" yapan bir işçi, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)
Tüm Emeklilerin Sendikası, Kızılay'da basın açıklaması yaparak emeklilerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirtti. Emeklilerin beslenme, alışveriş yapma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı. Sendika üyeleri, taleplerinin dikkate alınmaması halinde mitingler düzenleyeceklerini açıkladı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'ye katılan İYİ Parti üyelerine rozetlerini takarak siyasi ayrımları kırdıklarını ve bu birlikteliğin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.
Erciyes Üniversitesi'nde AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımları ile "Toplumda Sosyolojik Gelişmeler" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, toplumun sosyal değişimi, bu değişimin yönü ile aileye, çocuğa, kadına ve erkeğe olan etkileri, bu değişimin zararlarının önüne geçilmesi konularında, ERÜ'de yürütülen çalışmalar hakkında akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunuldu.
Kayseri ilinde düzenlenen kulüplü küçük erkekler hentbol il birinciliği müsabakaları sona erdi. Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü-A takımı il birinciliğini elde etti.
Mega kentin trafiğin yoğun olduğu noktalarda bir anda ortaya çıkarak sürücüleri şaşırtan 'İstanbul'un Yıldızları' grubu, Beşiktaş'ta basın açıklaması yaptı. Grup, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler getirecek bir dönüm noktası olan 31 Mart seçimlerinde Murat Kurum'a destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, İstanbul'un deprem gerçeğiyle yüzleştiğini ve Murat Kurum'u depreme hazırlıkta bir şans olarak gördüklerini ifade ettiler.
Sizin düşünceleriniz neler ?