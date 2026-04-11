Bakan Bayraktar: 'Bu Sene Sonunda İlk Elektriği Akkuyu'dan Üreteceğiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen Türkiye'nin Enerji Vizyonu İstişare Toplantısı'nda konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin enerjide iki temel açmazı olduğunu belirtti: artan enerji talebi ve dışa bağımlılık. Kayseri örneğini vererek, 2002'den bu yana abone sayısının iki katına, tüketimin ise beş katına çıktığını, bunun ekonomik büyümeyi gösterdiğini söyledi. İkinci açmaz olan dışa bağımlılığı azaltmak için milli enerji politikasına vurgu yaptı.

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde son aşamaya gelindiğini ve bu yıl sonunda ilk elektriğin üretileceğini açıkladı. Türkiye'nin enerjisinin üçte ikisini ithal ettiğini, 2022'de 96,5 milyar dolar ödediğini hatırlattı. Yenilenebilir enerjide büyük potansiyel olduğunu, son 15 yılda güneş ve rüzgarda 40 bin megavata ulaşıldığını belirtti. Petrol ve doğalgaz üretimini artıracaklarını, nükleer enerjinin önemli bir ajanda maddesi olduğunu ekledi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, enerjide tam bağımsızlık hedefini desteklediklerini söyledi. 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücünün bugün 25 bin megavatı aştığını, 2026'nın yenilenebilir enerjide rekor yılı olacağını ifade etti. Kayseri'nin üretim merkezi olduğunu, ancak enerjinin sürdürülebilir ve makul maliyetlerle ulaşması gerektiğini vurguladı. Depolama çözümlerinin zorunluluk olduğunu, KOBİ'ler için özel teşvikler talep etti.

Gülsoy, maden çeşitliliğine değinerek, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesini istedi. Kayseri'nin yenilikçi ve milli değerlere bağlı olduğunu, 80 milyar dolarlık yatırım hedefinde yer alacaklarını belirtti. Toplantı, soru-cevap bölümüyle devam etti.