Bakan Bayraktar: 'Bu Sene Sonunda İlk Elektriği Akkuyu'dan Üreteceğiz' - Son Dakika
Bakan Bayraktar: 'Bu Sene Sonunda İlk Elektriği Akkuyu'dan Üreteceğiz'

11.04.2026 23:29
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kayseri'de düzenlenen toplantıda Türkiye'nin enerji taleplerini ve dışa bağımlılığı azaltma hedeflerini açıkladı. Akkuyu Nükleer Santrali'nin son aşamasına gelindiğini belirtirken, yenilenebilir enerji potansiyeline de vurgu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen Türkiye'nin Enerji Vizyonu İstişare Toplantısı'nda konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin enerjide iki temel açmazı olduğunu belirtti: artan enerji talebi ve dışa bağımlılık. Kayseri örneğini vererek, 2002'den bu yana abone sayısının iki katına, tüketimin ise beş katına çıktığını, bunun ekonomik büyümeyi gösterdiğini söyledi. İkinci açmaz olan dışa bağımlılığı azaltmak için milli enerji politikasına vurgu yaptı.

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde son aşamaya gelindiğini ve bu yıl sonunda ilk elektriğin üretileceğini açıkladı. Türkiye'nin enerjisinin üçte ikisini ithal ettiğini, 2022'de 96,5 milyar dolar ödediğini hatırlattı. Yenilenebilir enerjide büyük potansiyel olduğunu, son 15 yılda güneş ve rüzgarda 40 bin megavata ulaşıldığını belirtti. Petrol ve doğalgaz üretimini artıracaklarını, nükleer enerjinin önemli bir ajanda maddesi olduğunu ekledi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, enerjide tam bağımsızlık hedefini desteklediklerini söyledi. 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücünün bugün 25 bin megavatı aştığını, 2026'nın yenilenebilir enerjide rekor yılı olacağını ifade etti. Kayseri'nin üretim merkezi olduğunu, ancak enerjinin sürdürülebilir ve makul maliyetlerle ulaşması gerektiğini vurguladı. Depolama çözümlerinin zorunluluk olduğunu, KOBİ'ler için özel teşvikler talep etti.

Gülsoy, maden çeşitliliğine değinerek, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesini istedi. Kayseri'nin yenilikçi ve milli değerlere bağlı olduğunu, 80 milyar dolarlık yatırım hedefinde yer alacaklarını belirtti. Toplantı, soru-cevap bölümüyle devam etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Bakan Bayraktar: 'Bu Sene Sonunda İlk Elektriği Akkuyu'dan Üreteceğiz' - Son Dakika

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
23:03
Asensio’nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: 'Bu Sene Sonunda İlk Elektriği Akkuyu'dan Üreteceğiz' - Son Dakika
