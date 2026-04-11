Ateşkes Enerji Fiyatlarını Düşürdü, Ancak Belirsizlikler Sürüyor

11.04.2026 14:49
Ateşkesin ilanıyla enerji fiyatları düşüş gösterdi fakat hala saldırı öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ediyor. İsrail'in saldırıları ve İran'ın açıklamaları belirsizlik yaratıyor.

Ateşkesin duyurulmasıyla petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarında düşüş yaşandı, ancak fiyatlar hala saldırı öncesi döneme göre yüksek seyrediyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesi ve İran'ın ateşkes ihlali açıklamaları nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik, enerji piyasalarında etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu, İran ise saldırıların durması halinde kendi saldırılarını durduracağını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin beklenen seviyenin altında kalması, küresel enerji tedarikini olumsuz etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatı, ateşkes sonrası 100 doların altına inerek düştü, ancak saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 31,3 arttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize ederek 96 dolar olarak öngördü. Doğal gaz fiyatları ateşkesle sert düşüş gösterdi, ancak saldırı öncesi döneme göre yüzde 38,4 artış yaşandı. Kömür fiyatları da geçici ateşkesle düşerek 134,9 dolara geriledi, ancak saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 13,8 artış kaydetti. Küresel enerji piyasaları, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere bağlı olarak hareketlenmeye devam ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Savaş ve Çatışma, Ekonomi, Enerji, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
