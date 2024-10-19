Enerji İçecekleri Halk Sağlığı Tehditi - Son Dakika
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Enerji İçecekleri Halk Sağlığı Tehditi

Diyetisyen Özen, enerji içeceklerinin zararlarına dikkat çekerek düzenlemeler önerdi.

19.10.2024 13:29
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Haber: Zeynep Bozuklu

(ANKARA) - Diyetisyen Gurbet Ünal Özen, enerji içeceklerinin fazla tüketilmesi halinde bazı psikolojik ve fiziksel sorunlara neden olabileceğini belirterek, "Enerji içeceklerinin satışına, özellikle de pediatrik popülasyonda satışına artırılmış düzenleyici standartlar getirilmelidir. Enerji içeceklerinin olumsuz etkilerinin açık bir şekilde etiketlenmesi gerekmektedir" dedi.

Uzman Diyetisyen Gurbet Ünal Özen, popülaritesi giderek artan enerji içeceklerinin bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini kaydetti. Özen, enerji içeceklerinin fazla tüketilmesi halinde bireylere ne gibi zararları olabileceğini ANKA Haber Ajansı'na anlattı:

"Enerji içecekleri ilk olarak 1960'larda Avrupa ve Asya'da ortaya çıkmıştır. Enerji içeceklerinin popülaritesi, başlangıcından bu yana katlanarak artmıştır. Enerji içeceği tüketimin artması son yıllarda büyüyen bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.

Enerji içecekleri zihinsel ve fiziksel uyarımı geliştirmek için formüle edilmiş içeceklerdir. Özellikle üniversite öğrencileri uyumamak, dinç kalmak, enerjiyi artırmak için sıklıkla tercih etmektedir. Enerji içeceklerinde kafein, taurin, bitki özleri, şeker ve B vitaminleri gibi enerji artırıcı bileşenler yaygın olarak kullanılmaktadır. Enerji içeceklerinin fazla tüketilmesi kafein zehirlenmesine bağlı olarak huzursuzluk, sinirlilik, heyecan, uykusuzluk, diürez, mide-bağırsak bozuklukları, kas seğirmesi, başıboş düşünce ve konuşma akışı, psikomotor ajitasyona sebep olur. Ayrıca cinsel performansı artırır düşüncesiyle tüketilen enerji içeceklerinin cinsel performans üzerinde olumlu etkisi olmadığı gibi bazen olumsuz etkileri de olabilir. Enerji içeceğindeki bileşenler kalp atış hızını, kan basıncını  ve kalbin kasılabilirliğini artırarak aritmiler, miyokard enfarktüsleri, kardiyomiyopatiler ve ani kalp ölümü gibi kardiyovasküler sistemle ilişkili özellikle ölümcül sonuçlarla ilişkilendirilebilir."

Enerji içeceklerinin satışına bazı düzenlenmelerin getirilmesi gerektiğini vurgulayan Gurbet Ünal Özen, "Bireyler sık enerji içeceği tüketiminden (haftada 5-7 enerji içeceği) ve alkolle birlikte tüketiminden kaçınmalılardır. Enerji içeceklerinin satışına, özellikle de pediatrik popülasyonda satışına artırılmış düzenleyici standartlar getirilmelidir. Enerji içecekleri hakkında yaş düzenlemeleri olmalı, bileşenlerin şeffaf bir şekilde gösterilmeli, olumsuz etkilerinin açık bir şekilde etiketlenmesi gerekmektedir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Enerji İçecekleri Halk Sağlığı Tehditi - Son Dakika

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