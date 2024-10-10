Enerji İş Sendikası'nın Üyeliği Askıya Alındı

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HAK-İŞ Konfederasyonu, Enerji İşçileri Sendikasının (Enerji İş) üyeliğinin 2 yıl askıya alındığını duyurdu.

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamada, Enerji İş'in bazı mensuplarının Konfederasyonun ilke ve hedefleriyle bağdaşmayan davranışları nedeniyle sendikanın yazılı şekilde uyarıldığı ve ilgililer hakkında disiplin soruşturması başlatılmasının istendiği belirtildi.

Uyarıya rağmen sendika mensuplarının davranışlarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, Enerji İş'i, Konfederasyon üyeliğinden çıkarılması/ihraç edilmesi talebiyle Disiplin Kuruluna sevk etmiştir. Disiplin Kurulu, inceleme, araştırma ve soruşturma sonucunda, Enerji İş'in, HAK-İŞ Konfederasyonu üyeliğinin 2 yıl askıya alınmasına karar vermiştir. Enerji İş ile Konfederasyonumuz arasında sendika üyeliğinin askıya alındığı dönem itibarıyla, askı süresince Enerji İş'in Konfederasyonumuz üyesi sıfatıyla herhangi bir iş, işlem ya da beyanda bulunması mümkün değildir."

HAK-İŞ'in, faaliyetlerini ilkeli, onurlu ve erdemli bir sendikacılık temelinde birlik ve beraberlik içinde yürütmeyi sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Konfederasyonumuzu çirkin, asılsız ve mesnetsiz iftiralarla bölmeye, ayrıştırmaya çalışan hiç kimseye hiçbir surette izin vermeyeceğimizi bildiririz." ifadesi kullanıldı.