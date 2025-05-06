Enerji Okuryazarlığı Projesi 20 Bin Öğrenciye Ulaştı - Son Dakika
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Enerji Okuryazarlığı Projesi 20 Bin Öğrenciye Ulaştı

Enerji Okuryazarlığı Projesi 20 Bin Öğrenciye Ulaştı

CK Enerji ve Antalya Milli Eğitim'in projesi, 5 binden fazla öğrenciye enerji bilinci kazandırdı.

06.05.2025 16:24
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CK Enerji Akdeniz Elektrik ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Enerji Okuryazarlığı" Projesi', 2018'den bu yana 20 bin öğrenciye ulaştı.

Enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve bilinçli bireyler yetiştirilmesi amacıyla yürütülen proje, bu yıl Antalya'nın 5 ilçesindeki 20 okulda yürütüldü.

Proje kapsamında 5 binden fazla öğrencinin eğitim alarak enerji elçisi olduğu programın, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılındaki son eğitimi Muratpaşa ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nda yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, buradaki konuşmasında, projenin enerji verimliliği farkındalığına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Öğrencilerin enerji elçisi olarak önemli bir görev üstlendiğini belirten Kaygusuz, "Sizlerin enerji elçisi olarak evinizde, okulunuzda, mahallenizde enerjiyi, ülkemizin kaynaklarını tasarruflu şekilde kullanmayanları uyaracağınıza eminim. Dünyada sınırsız bir enerji olmadığının, su kaynaklarımızın sınırlı olduğunu, elektrik enerjisinin maliyetli olduğunu ve sınırsız olmadığını, ülkemizin parasının, ekonomisinin boşuna harcamaması gerektiğinin bilincindesiniz. Enerji elçiliği göreviyle gelecekte sizin için daha rahat, müreffeh bir ülke oluşturmak için hep birlikte çaba sarf ettiğinizin farkındasınız. Sizlere her anlamda güveniyor, enerji elçiliği görevinizi kutluyorum." dedi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç ise 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemini kapsayan projenin bu yılki son durağında olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Enerji kaynaklarının sınırsız olmadığının altını çizen Tunç, "Bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Başta geleceğimiz olan sizler bu konuda daha hassas davranmalı, evlerinizde bu hassasiyetle büyüklerinizi yönlendirmelisiniz. Sizler artık enerji elçisi oldunuz. Evinizde, yaşadığınız yerlerde enerjinizi nasıl verimli, tasarruflu kullanacağınız konusunda çevrenize önderlik edeceksiniz." diye konuştu.

Kurum olarak sosyal sorumluluk bilinciyle başlattıkları projenin 2018'den bu yana yürütüldüğüne değinen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'den bugüne kadar Antalya'da tam 20 bin öğrenciye ulaştık. Bugün gerçekleştirdiğimiz eğitim, yalnızca bu yılın son eğitimiydi. Projemizle önümüzdeki yıllarda devam ederek bilinçli nesiller yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Burada öğrendikleriniz yalnızca okulda değil, hayatınızın her anında size rehber olacak bilgilerdir. Evinizde ışıkları kapatırken, musluğu açık bırakmamak için çabalarken ya da atıkları geri dönüştürürken aslında çok büyük bir sorumluluğun parçası oluyorsunuz. Sizlerin bu bilinçle büyümesi hepimiz için umut kaynağı. Siz bizim geleceğimiz ve umudumuzsunuz."

Konuşmaların ardından eğitimi tamamlayan öğrencilere "Enerji Elçisi" sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Enerji Okuryazarlığı Projesi 20 Bin Öğrenciye Ulaştı - Son Dakika

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