Enerji Piyasalarında Dönüşüm Zirvesi: Depolama ve Toplayıcılık Merkeze Yerleşiyor

Enerji piyasalarında dengeler yeniden kurulurken, depolama ve toplayıcılık mekanizmaları sektörün merkezine yerleşiyor. Bu dönüşüm, teknolojik değişimin yanı sıra piyasa yapısının, yatırım dinamiklerinin ve iş modellerinin yeniden şekillendiği bir sürece işaret ediyor.

Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde Global Enerji Derneği öncülüğünde düzenlenen Elektrik Piyasalarında Dönüşüm Zirvesi'nde, enerji sektöründe uzun süredir tartışılan başlıkların artık kısa vadeli gerçekliğe dönüştüğü vurgulandı. Depolama ve toplayıcılık mekanizmalarının piyasanın merkezine yerleştiği, esnek ve veri odaklı yeni bir yapı öne çıktı. Yenilenebilir enerji entegrasyonu, yatırım süreçlerinin hızlandırılması ve finansmana erişim, sektörün öncelikli gündem başlıkları arasında gösterildi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünde önemli bir aktör olduğunu belirterek, 2025 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güç içindeki payının yüzde 60'ı aşmasının somut bir gösterge olduğunu ifade etti. Bu sürecin yalnızca üretim artışıyla sınırlı olmadığını, dijitalleşme, akıllı şebekeler ve yeni piyasa mekanizmalarıyla elektrik piyasalarının köklü bir değişimden geçtiğini vurguladı.

INAVITAS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Terciyanlı, depolama projelerinde izin süreçlerinin son aşamaya geldiğini, 2026'nın ikinci yarısıyla sektörde hızlanma beklediklerini ve yıl sonuna doğru toplam kapasitenin 1,5 GW seviyesine yaklaşacağını öngördü. Ancak bu sürecin maliyet artışları, tedarik zinciri aksaklıkları ve finansmana erişim gibi zorlukları da beraberinde getirdiğini belirtti. Buna rağmen, sektörün değişken koşullara hızlı adapte olabildiğini ve Türkiye'nin bu dönüşümde önemli fırsatlar yakalayabileceğine inandığını ifade etti.

INAVITAS Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kirazlı, enerji sektöründe orta ve uzun vadeli tartışmaların artık kısa vadeli gerçekliğe dönüştüğünü, depolama ve batarya teknolojilerinin sektör tartışmalarının merkezinde yer aldığını vurguladı. Artan yenilenebilir enerji kapasitesi ve talep tarafındaki dönüşümün bu alanları daha kritik hale getirdiğini, önümüzdeki dönemde teknik ve operasyonel boyutların daha görünür olacağını belirtti.

INAVITAS Enerji CEO'su Erman Terciyanlı, enerji sistemlerinin köklü bir dönüşümden geçtiğini, yenilenebilir enerji kaynaklarının artması ve dağıtık üretimin yaygınlaşmasıyla sistem işletmesinin daha dinamik ve karmaşık hale geldiğini ifade etti. Toplayıcılık ve esneklik piyasalarının bu dönüşümün merkezinde yer aldığını, ancak gelişimlerinin teknolojik ilerlemelerle sınırlı olmadığını, regülasyonlar, piyasa tasarımı ve dijital altyapıların da belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Zirvede ayrıca, enerji sektöründe artan iş birliği ihtiyacı ve yeni yatırım modelleri öne çıktı. Değişen piyasa dinamikleri, sektör oyuncularını daha entegre ve esnek iş modelleri geliştirmeye yönlendiriyor. Enerji depolama ve toplayıcılık mekanizmalarının yalnızca teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda yeni iş birliklerini ve gelir modellerini tetikleyen stratejik bir alan haline geldiği vurgulandı. Kamu, özel sektör ve teknoloji geliştiriciler arasında kurulacak güçlü iş birliklerinin, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecini hızlandıracağı belirtildi.