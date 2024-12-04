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Enerji Şirketinden Tiyatro Etkinliği

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Yeniköy Kemerköy Enerji, Madenciler Günü'nde ilkokul öğrencilerine tiyatro ile madenciliği tanıttı.

04.12.2024 14:51
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Yeniköy Kemerköy Enerji, ilkokul öğrencilerini tiyatro ile buluşturdu

MUĞLA - Yeniköy Kemerköy Enerji, 4 Aralık Madenciler Günü kapsamında bölge ilkokullarındaki öğrenciler için özel bir tiyatro etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında kendileri için hazırlanan "Yıldız Tohumu" isimli tiyatro oyununu izleyen öğrenciler hem madencilik hakkında farkındalık kazandı hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Yeniköy Kemerköy Enerji, 4 Aralık Madenciler Günü'nü bölge ilkokullarının 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen tiyatro etkinliği ile kutladı. İlkokul öğrencilerinin sanatla buluştuğu tiyatro etkinliğine Ören, Çamköy, Pınar ve Yeniköy ilkokullarından 200'ün üzerinde öğrenci katıldı. Madenciler Günü için özel olarak hazırlanan ve çocuklara madencilik mesleğinin önemini anlatmayı hedefleyen "Yıldız Tohumu" isimli tiyatro oyununu izleyen öğrenciler, ülkelerin kalkınmasında itici güç olan madencilikle ilgili farkındalık artıracak bilgileri eğlenceli bir şekilde edindiler.

"Amacımız, yerli kaynak ve yerli madenciliğin önemini gelecek nesillere doğru aktarabilmek"

Çocuklarda madencilik hakkında farkındalık oluşturmanın önemine değinen Yeniköy Kemerköy Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, "Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Biz Madenciler Günü'nü burada Yeniköy-Kemerköy konferans salonunda çocuklarımızla özel bir etkinlikle kutlamak istedik. Bu etkinlikte aslında madenciliğin ülkemiz ekonomisi açısından önemi, madenlerin evimizde kullandığımız kurşun kalemde dahi yer aldığından çocuklarımıza bahsettik. Ülkemizin geleceği açısından, sürdürülebilir kalkınması açısından madenin ne kadar önemli olduğunu ilkokul öğrencilerimize eğlenceli bir şekilde anlatma fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu etkinliği biz çok önemli düşünüyoruz. Yeniköy-Kemerköy Enerji olarak özellikle okullarımızın yenilenmesi ve çocuklarımızın eğlenceli aktivitelerle madenciliği öğrenmesini çok önem veriyoruz. Evde kullandıkları kurşun kalemin bile madenden yapıldığını öğrendiklerinde gerçekten çok mutlu oldular. Baret boyama aktivitesi yaptık tiyatrodan önce. Bu baretler bizim mi olacak? Eve gittim de bisiklete binerken de bu bareti kullanabilir miyim diye soran çok çocuğumuz oldu. Onlar için umarım güzel bir aktivite olmuştur. Bu tip çalışmaları artık her sene yapıp geleneksel bir hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Çocuklar eğlence dolu bir gün yaşadı

Yeniköy Kemerköy Enerji tarafından çocuklar için özel olarak hazırlanan "Yıldız Tohumu" tiyatro oyunu, küçük bir tohum olan Stella'nın, bir madenciyle tanışarak onun dünyasını keşfetmesini konu alıyor. Stella, madencilik mesleğiyle ilgili yeni bilgiler öğrenirken, eğlenceli ve eğitici bir hikayeye de kapı aralıyor. Çocukların hem eğlendiği hem de madencilik mesleğini daha iyi anlayabildiği oyun, Burcu Kolik'in ve Sibel Zengin'in performanslarıyla sahnelendi.

Küçük eller baretleri boyadı

Minik öğrenciler tiyatro gösterisinin yanı sıra, renkli etkinliklerle de yeteneklerini ortaya koydu. Çocuklar, kendilerine verilen baret ve boyama setleriyle madenci baretlerine rengarenk resimler çizdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Enerji Şirketinden Tiyatro Etkinliği - Son Dakika

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