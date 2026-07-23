Enez\'de Balıkçı Tekneleri Denetlendi

Enez Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçı tekneleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Enez Balıkçı Barınağı'nda ticari balıkçı teknelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Su ürünleri kontrol görevlileri, teknelerin avlanma ruhsatlarını, av araç ve gereçlerini, av yasaklarına uyum durumlarını ve mevzuat kapsamında bulundurulması gereken belgeleri kontrol etti.

Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Arslan ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya da denetimde yer aldı.

Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Okay Mermer, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mermer, Özcan'a çalışmalarında başarı diledi.

Özcan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Minikler yaz okulunda eğitime devam ediyor

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı bünyesinde açılan Müzik ve Tiyatro Yaz Okulu'nda eğitimler devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7-14 yaşlarındaki 200 öğrenci, solfej, müzik kültürü, koro, yaratıcı drama, oyunculuk, kostüm ve makyaj dersleri alarak müzik ve sahne sanatları alanlarında kendilerini geliştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, çocukların yaz tatilini sanatla iç içe geçirdiğini belirtti.

Sanatın çocukların hayal gücünü geliştiren, özgüvenlerini artıran ve kendilerini özgürce ifade etmelerine katkı sağlayan önemli alanlardan biri olduğunu aktaran Gencan, "Edirne Belediyesi olarak çocuklarımızın müzikle, tiyatroyla ve kültürle iç içe büyümelerini çok önemsiyoruz. Çünkü sanatla büyüyen çocuklar, geleceğe daha umutla bakan, paylaşmayı bilen ve yaşadığı kente değer katan bireyler olarak yetişiyor. Onların sanata erişimini artıracak projeleri hayata geçirmeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

Gazetecilik meslek örgütlerinden 24 Temmuz mesajı

Edirne'deki gazetecilik meslek örgütleri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, mesajında, 24 Temmuz 1908'in Türk basın tarihinde sansürün kaldırıldığı ve gazetecilerin kalemlerini özgürce kullanabilmek adına önemli bir irade ortaya koyduğu dönüm noktası olduğunu belirtti.

Basın özgürlüğünün yalnızca sansürün kaldırılmasıyla sağlanamayacağını vurgulayan Doğan, gazetecilerin ekonomik kaygı taşımadan, baskı ve tehdide maruz kalmadan özgürce haber yapabilmesi gerektiğini bildirdi.

Doğan, görevleri başında ve ebediyete intikal eden basın emekçilerini rahmetle anarak, mesleğini özveriyle sürdüren gazetecilerin bayramını kutladı.

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş da 24 Temmuz'un II. Meşrutiyet'in ilanıyla basından sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Günümüzde geçmişteki gibi fiili sansür bulunmasa da oto-sansürün gazetecilik açısından önemli bir sorun olmaya devam ettiğini savunan Savaş, sansürün her türlüsüne karşı mücadele ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Gökhan Tuzladan ise basın özgürlüğünün demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin yalnızca haber aktarmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Tuzladan, mesleğin kamu yararını gözeten, toplumsal hafızayı canlı tutan ve demokrasiyi güçlendiren önemli bir görev olduğunu bildirdi.

Gazetecilerin halkın doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşması için büyük fedakarlıklarla çalıştığını ifade eden Tuzladan, "Gazetecilik, yalnızca haber vermek değil, aynı zamanda kamu yararını gözetmek, demokrasiyi güçlendirmek, toplumsal hafızayı korumak ve gerçeklerin peşinden kararlılıkla gitmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Trakya Basın Kulübü Başkanı Ali Can Zeray da basın özgürlüğünün demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Gazeteciliğin fedakarlık ve büyük sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu belirten Zeray, halkın doğru haber alma hakkının korunması gerektiğini vurguladı.

Gazeteciliğin halkın sesi olmayı, gerçekleri ortaya çıkarmayı ve doğruları cesaretle dile getirmeyi gerektirdiğini kaydeden Zeray, basın çalışanlarının bayramını kutladı.

Hurdacıların taşınma süreci denetimlerle sürüyor

Edirne Belediyesince hurdacı işletmelerinin daha düzenli ve çevreye duyarlı alanlara taşınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güney Çevre Yolu'ndaki hurdacı işletmelerinde gerçekleştirilen denetime Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez ile Zabıta Müdürü Önder Örnek de katıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, daha önce tebligatta bulunulan işletmelerin taşınma süreçleri yerinde takip edildi.

Faaliyetlerini sürdüren işletmelere, alanı boşaltmaları ve taşınma işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Taşınma işlemlerini tamamlayan işletmelerden boşalan alanlarda ise temizlik çalışması yapılıyor.