Olay, öğle saatlerinde Enez ilçesindeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren ve bir süre sonra suda hareketsiz kalan Çağlar Orakçı, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orakçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çağlar Orakçı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Orakçı'nın ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Enez'de Denizde Hareket Edemeyen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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