Enez'de Dolandırıcılık Vakası

01.06.2026 10:16
Enez'de S.Ç, online alışverişte 22 bin lira ödeyip dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Enez'de bir kişi, oturma grubu satma vaadiyle kendisini dolandıran şüphelinden şikayetçi oldu.

Yeni Mahalle'de yaşayan S.Ç, online alışveriş sitesinde gördüğü oturma grubunu almak için satıcıyla anlaştı.

Satıcıya 22 bin lira gönderen S.Ç, kendisinden tekrar para talep edilince dolandırıldığını anladı.

S.Ç, karakola giderek şikayetçi oldu.

Tabanca ele geçirildi

Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde yapılan kontrolde M.Ç'ye ait araç şüphe üzerine durduruldu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alkollü sürücü hakkında işlem yapıldı

Uzunköprü'de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kontrolde durdurulan sürücü C.A'nın alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Sürücüye adli işlem uygulandı.

Hırsızlık iddiası

Keşan'da evinden hırsızlık yapıldığını iddia eden kişi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, S.Ö'nün evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir miktar altın çalındı.

S.Ö, polise başvurarak şüphelilerin bulunmasını istedi.

Kurusıkı tabanca ele geçirildi

Havsa'da kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Helvacı Mahallesi'nde şüphe üzerine E.D'yi durdurdu.

Üst aramasında kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Et doğrarken kendini yaraladı

Keşan'da et doğrarken kendini yaralayan bir kişi hastaneye başvurdu.

Büyük Cami Mahallesi'nde yaşayan B.C.G, alkollüyken et doğrarken bıçağın elinden kayarak karnına geldiğini belirterek hastaneye başvurdu.

B.C.G, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

